Японец за месяц заработал более 3,5 млн тенге на свиданиях с 15 женщинами

31-летний житель Японии Такуя Икома решил весьма своеобразно подойти к получению дохода. По его словам, он зарабатывал примерно 7 тыс. долларов (более 3,5 млн тенге) в месяц на свиданиях с 15 женщинами, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, такую сумму он получал на "пике карьеры" до пандемии. Уже после количество "клиенток" уменьшилось до семи. Но японец не растерялся и нашел другой способ заработка. Он открыл канал на YouTube, где делится своим нескучным опытом. Также в его в планах открыть курс для желающих повторить его путь.

Путь содержанца японец начал еще в 18 лет, когда обнаружил, что с легкостью производит впечатление на женщин и находит с ними общий язык. Однако Икома отмечает, что быть в отношениях сразу с 15 женщинами не так уж просто. Так, как отмечено в публикации издания South China Morning Post, перед встречей ему нужно тщательно приводить себя в порядок и наносить макияж.

В своих социальных сетях он подробно рассказал, как проводит время с клиентками и у них дома. Там он может навести порядок, организовать ужин при свечах.

Одна из клиенток объяснила, почему услуги японца вызывают такой ажиотаж: "Я нахожу свидания слишком утомительными. Мне не нужно вкладываться эмоционально, я просто трачу деньги, чтобы повеселиться".

Ранее сообщалось, что проживающий в Японии 27-летний китаец поднялся на вершину вулкана Фудзияма за потерянным телефоном, но у него начались приступы горной болезни.