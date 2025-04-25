Трамп: вышло интервью к 100 дням президентства
Фото: flickr/White House
По случаю 100 дней президентства Дональда Трампа в журнале Time вышло его интервью, сообщает Zakon.kz.
Основные тезисы из обширного интервью от 25 апреля.
Про Украину и НАТО.
"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов, что конфликт не начался бы".Дональд Трамп
О переговорах между Москвой и Вашингтоном.
"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению соглашения".Дональд Трамп
Крым останется с Россией.
"И Зеленский это понимает, и все понимают, он уже давно у России".Дональд Трамп
Конфликт в Украине не будет продолжаться долгое время. И последнее – в случае урегулирования украинского конфликта США смогут вести бизнес и с Украиной, и с Россией.
Тем временем в США пошли разговоры о третьем президентском сроке Трампа, либо громком политическом дебюте кого-то из его сыновей.
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