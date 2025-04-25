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Мир

Трамп: вышло интервью к 100 дням президентства

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 18:08 Фото: flickr/White House
По случаю 100 дней президентства Дональда Трампа в журнале Time вышло его интервью, сообщает Zakon.kz.

Основные тезисы из обширного интервью от 25 апреля.

Про Украину и НАТО.

"Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Если бы этот вопрос не поднимался, было бы гораздо больше шансов, что конфликт не начался бы".Дональд Трамп

О переговорах между Москвой и Вашингтоном.

"У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к заключению соглашения".Дональд Трамп

Крым останется с Россией.

"И Зеленский это понимает, и все понимают, он уже давно у России".Дональд Трамп

Конфликт в Украине не будет продолжаться долгое время. И последнее – в случае урегулирования украинского конфликта США смогут вести бизнес и с Украиной, и с Россией.

Тем временем в США пошли разговоры о третьем президентском сроке Трампа, либо громком политическом дебюте кого-то из его сыновей.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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