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Мир

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

США и Украина подписали сделку о природных ресурсах Украины,, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 04:44 Фото: Facebook/yulia.svyrydenko
30 апреля США и Украина подписали соглашение по редкоземельным металлам, сообщает Zakon.kz.

Таким образом состоялось подписание договора о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины. Подписание сделки подтвердили Министерство финансов США и Министерство экономики Украины.

"Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира, я рад сообщить о подписании сегодня исторического соглашения об экономическом партнерстве между США и Украиной, в соответствии с которым учреждается американо-украинский инвестиционный фонд реконструкции", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Со слов вице-премьера Украины Юлия Свириденко, инвестиционный фонд по восстановлению Украины будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. На своей странице в Facebook Свириденко сообщила, что ключевые положения предусматривают сохранение полной собственности и контроля за Украиной – украинское государство определяет, где и что добывать, недра остаются в украинской собственности.

Кроме того, обозначено равноправное партнерство США и Украины. Фонд создается 50/50 и ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса. Также подписанное соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями. Такие компании как "Укрнафта" или "Энергоатом" остаются в собственности государства.

Фото: X/USTreasury

В подписанном соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Отмечается, что реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Подчеркнуто, что соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс Украины.

Фото: Facebook/yulia.svyrydenko

Часами ранее сообщалось о скором подписании соглашения о полезных ископаемых.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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