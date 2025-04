Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины

Таким образом состоялось подписание договора о совместной добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда для восстановления Украины. Подписание сделки подтвердили Министерство финансов США и Министерство экономики Украины.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh