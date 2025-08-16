Президент Украины планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа
Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале после разговора с президентом США. Он отметил, что планирует обсудить с ним детали прекращения огня с Россией.
Зеленский уточнил, что говорил с Трампом сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы.
"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира", – отметил Зеленский в своей публикации.
Также он заявил, что поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги.
Ранее в Кремле прокомментировали возможность подобной встречи и пояснили, что пока планы по проведению трехсторонних переговоров не рассматривали.