Президент Украины планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале после разговора с президентом США. Он отметил, что планирует обсудить с ним детали прекращения огня с Россией.

Зеленский уточнил, что говорил с Трампом сначала один на один, а потом с участием европейских лидеров. Разговор продлился более 1,5 часа. Американский глава проинформировал Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и основных пунктах их беседы.

"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира", – отметил Зеленский в своей публикации.

Также он заявил, что поддержал предложение Трампа о трехстороннем саммите лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул важность того, чтобы во все этапы переговоров были вовлечены европейские коллеги.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность подобной встречи и пояснили, что пока планы по проведению трехсторонних переговоров не рассматривали.