Украина может подписать соглашение о полезных ископаемых в ближайшее время

30 апреля 2025 года может быть подписано соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, сообщает Zakon.kz.

Соглашение между США и Украиной о сотрудничестве в сфере природных ресурсов может быть подписано уже в среду, 30 апреля. Об этом пишет CNN со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией. Документ, по данным телеканала, находится на финальной стадии, и Киев рассчитывает на подписание в ближайшие сутки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире украинского телемарафона, что министр экономики Юлия Свириденко направляется в Вашингтон. По его словам, стороны дорабатывают последние детали соглашения, которое он назвал "стратегическим" и направленным на создание инвестиционного фонда партнерства.

"Как только все будет согласовано, я надеюсь, что соглашение подпишут в течение следующих 24 часов", — сказал Шмыгаль.

Соглашение стало предметом обсуждений после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе. Оно предусматривает доступ США к украинским минеральным ресурсам в обмен на инвестиции в восстановление страны. Детали соглашения пока не разглашаются, но Шмыгаль уточнил, что оно не включает помощь, оказанную Украине до его подписания.

Трамп ранее позиционировал сделку как "возмещение" за поддержку, которую США оказывали Украине после начала конфликта в феврале 2022 года.

Первоначально подписание планировалось во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале. Однако визит завершился досрочно после напряженной встречи в Овальном кабинете.

CNN обратилась за комментариями в Минфин США и в Белый дом, но официального ответа пока нет.

Ранее сообщалось, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на похоронах Папы Римского и провели два коротких разговора.

