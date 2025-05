В Иране произошло сильное землетрясение: пострадали 19 человек

По информации агентства Mehr news, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в городе Раштхар.

По словам главы службы по кризисным ситуациям в провинции Хорасан-Резави Сейеда Масуда Явари, пострадавшие получили легкие ранения.

A Magniute 4.8 earthquake recently struck Iran at a depth of 10 km.



In the last 7 days, there have been 44 earthquakes throughout the region. #Earthquake #EMSC #Iran #Torbat pic.twitter.com/6ZnxBcpzMm