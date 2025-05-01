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Мир

В Иране произошло сильное землетрясение: пострадали 19 человек

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 13:35 Фото: pixabay
19 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, которое случилось ранним утром 1 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Mehr news, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в городе Раштхар.

По словам главы службы по кризисным ситуациям в провинции Хорасан-Резави Сейеда Масуда Явари, пострадавшие получили легкие ранения.

"Пострадавшие были в Тайбаде, Гонабаде, Заве и Торбат-Хейдарие, но большинство из них в Торбат-Хейдарие", – отметил он.

Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения или жертвы в результате землетрясения.

1 мая 2025 года землетрясение зафиксировали в Алматинской области. Подземные толчки были без ощутимости. Их очаг находился в Кегенском районе, в 10 км от села Каркара и в 201 км юго-восточнее Алматы.

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Андрей Дюсупов
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