В Иране произошло сильное землетрясение: пострадали 19 человек

19 человек пострадали в результате землетрясения в Иране, которое случилось ранним утром 1 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Mehr news, эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 находился в городе Раштхар.

По словам главы службы по кризисным ситуациям в провинции Хорасан-Резави Сейеда Масуда Явари, пострадавшие получили легкие ранения.

"Пострадавшие были в Тайбаде, Гонабаде, Заве и Торбат-Хейдарие, но большинство из них в Торбат-Хейдарие", – отметил он.

A Magniute 4.8 earthquake recently struck Iran at a depth of 10 km.



In the last 7 days, there have been 44 earthquakes throughout the region. #Earthquake #EMSC #Iran #Torbat pic.twitter.com/6ZnxBcpzMm — Chyno News (@ChynoNews) May 1, 2025

Пока неизвестно, есть ли какие-либо разрушения или жертвы в результате землетрясения.

1 мая 2025 года землетрясение зафиксировали в Алматинской области. Подземные толчки были без ощутимости. Их очаг находился в Кегенском районе, в 10 км от села Каркара и в 201 км юго-восточнее Алматы.