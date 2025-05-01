#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.34
582.07
6.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.34
582.07
6.31
Происшествия

Землетрясение произошло в Алматинской области

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 09:18 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Землетрясение зафиксировали в Алматинской области сотрудники ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 1 мая 2025 года в 08:19 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Очаг подземных толчков располагался в Кегенском районе, в 10 км от села Каркара и в 201 км юго-восточнее Алматы.

"Координаты эпицентра – 42.843° с.ш., 79.332° в.д. Расчетная интенсивность в эпицентре – без ощутимости", – говорится в сообщении.

По расчетам, землетрясение не ощущалось населением и не представляет опасности.

Ранее землетрясение зафиксировали на северо-востоке от Алматы 22 апреля. Очаг располагается на территории Казахстана в 508 км от мегаполиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области
Происшествия
07:17, Сегодня
За пропажу майнинг-оборудования стоимостью 400 млн тенге наказали полицейских Туркестанской области
Расходы из бюджета на миллиарды тенге остановили в Шымкенте
Происшествия
05:15, Сегодня
Расходы из бюджета на миллиарды тенге остановили в Шымкенте
Зеленый базар: продавцы против повышения арендной платы
Происшествия
03:44, 01 мая 2025
Зеленый базар: продавцы против повышения арендной платы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: