Землетрясение произошло в Алматинской области

Землетрясение зафиксировали в Алматинской области сотрудники ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 1 мая 2025 года в 08:19 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Очаг подземных толчков располагался в Кегенском районе, в 10 км от села Каркара и в 201 км юго-восточнее Алматы.

"Координаты эпицентра – 42.843° с.ш., 79.332° в.д. Расчетная интенсивность в эпицентре – без ощутимости", – говорится в сообщении.

По расчетам, землетрясение не ощущалось населением и не представляет опасности.

Ранее землетрясение зафиксировали на северо-востоке от Алматы 22 апреля. Очаг располагается на территории Казахстана в 508 км от мегаполиса.