Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Фото: Zakon.kz
Утром 16 мая 2025 года недалеко от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Зарегистрировали его сейсмологи в 05:12 по времени Астаны.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, очаг располагается на территории Кыргызстана в 253 км на юго-восток от Алматы.
По данным Национального центра данных, очаг был в Алматинской области в 279 км к востоку от Алматы. Магнитуда mb=4.2.
Фото: kndc.kz
Ощутимости в баллах не было.
12 мая 2025 года в Алматы ощутили землетрясение, которое произошло в Кыргызстане.
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