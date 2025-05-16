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Происшествия

Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Утром 16 мая 2025 года недалеко от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Зарегистрировали его сейсмологи в 05:12 по времени Астаны.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, очаг располагается на территории Кыргызстана в 253 км на юго-восток от Алматы.

По данным Национального центра данных, очаг был в Алматинской области в 279 км к востоку от Алматы. Магнитуда mb=4.2.

изображением места, где произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:21

Фото: kndc.kz

Ощутимости в баллах не было.

12 мая 2025 года в Алматы ощутили землетрясение, которое произошло в Кыргызстане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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