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Мир

Футболисткам-трансгендерам запретили играть в женских сборных Англии

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 03:20 Фото: pexels
В апреле 2025 года Верховный суд Великобритании вынес решение: трансгендерным женщинам запретят играть в женских футбольных командах Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, футбольная ассоциация заявила, что решила изменить свои правила, которые позволяли трансгендерным спортсменам играть в женском футболе, если у них был снижен уровень тестостерона. Шотландская футбольная ассоциация приняла аналогичное решение на прошлой неделе.

Эти меры были приняты, чтобы не дискриминировать цисгендерных спортсменок, рожденных женщинами. Глава Комиссии по вопросам равенства и прав человека заявил, что трансгендерные женщины будут исключены из женских туалетов, больничных палат и спортивных команд.

Несмотря на то, что это решение поддержали некоторые феминистские группы, его осудили группы по защите прав трансгендеров.

Пока неясно, на какое количество игроков повлияет политика, вступившая в силу 1 июня.

Что касается отношения к трансгендерам в других видах спорта, то ранее рапиристка Стефани Тернер была снята с турнира в США за отказ от поединка со спортсменом Редмондом Салливаном.


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Аксинья Титова
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