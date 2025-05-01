Футболисткам-трансгендерам запретили играть в женских сборных Англии

В апреле 2025 года Верховный суд Великобритании вынес решение: трансгендерным женщинам запретят играть в женских футбольных командах Англии, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, футбольная ассоциация заявила, что решила изменить свои правила, которые позволяли трансгендерным спортсменам играть в женском футболе, если у них был снижен уровень тестостерона. Шотландская футбольная ассоциация приняла аналогичное решение на прошлой неделе.

Эти меры были приняты, чтобы не дискриминировать цисгендерных спортсменок, рожденных женщинами. Глава Комиссии по вопросам равенства и прав человека заявил, что трансгендерные женщины будут исключены из женских туалетов, больничных палат и спортивных команд.

Несмотря на то, что это решение поддержали некоторые феминистские группы, его осудили группы по защите прав трансгендеров.

Пока неясно, на какое количество игроков повлияет политика, вступившая в силу 1 июня.

Что касается отношения к трансгендерам в других видах спорта, то ранее рапиристка Стефани Тернер была снята с турнира в США за отказ от поединка со спортсменом Редмондом Салливаном.



