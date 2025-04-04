#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
501.57
554.34
5.98
Спорт

Американская фехтовальщица публично отказалась от поединка с трансгендером

Фехтование, фехтовальщица, фехтовальщики, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:42 Фото: unsplash
В прошедшие выходные рапиристка Стефани Тернер была снята с турнира в США за отказ от поединка с трансгендером Редмондом Салливаном, сообщает Zakon.kz.

По сведениям New York Post, на одном из соревнований под эгидой Федерации фехтования США Стефани Тернер встала на колено и отказалась от матча.

"Знала, что мне нужно сделать, у нас не прислушались к возражениям женщин относительно политики допуска трансгендеров. Когда встала на колено, посмотрела на судью и сказала: "Извините, не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать с этим человеком". Стефани Тернер

После этих действий Тернер судья показал спортсменке черную карточку и отстранил от турнира. 

Момент отказа Тернер от поединка с трансгендером Редмондом Салливаном получил широкую огласку в мировой Сети.

По некоторым данным, видео просмотрело более 4 млн человек.

C начала 2025 года в США ужесточают законы по отношению к трансгендерам, о чем в первую очередь заверяет новоизбранный президент Дональд Трамп.

В феврале издан указ о запрете трансгендерам служить в армии США. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Уэйна Гретцки ждут на ближайшей игре "Вашингтона" с Овечкиным
Спорт
16:49, Сегодня
Уэйна Гретцки ждут на ближайшей игре "Вашингтона" с Овечкиным
Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет
Спорт
14:59, Сегодня
Ямаль признан самым лучшим футболистом мира в категории до 22-х лет
"Реал" заработал больше всех денег по итогам Лиги чемпионов УЕФА-2023/24
Спорт
13:02, Сегодня
"Реал" заработал больше всех денег по итогам Лиги чемпионов УЕФА-2023/24
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: