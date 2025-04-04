Американская фехтовальщица публично отказалась от поединка с трансгендером

В прошедшие выходные рапиристка Стефани Тернер была снята с турнира в США за отказ от поединка с трансгендером Редмондом Салливаном, сообщает Zakon.kz.

По сведениям New York Post, на одном из соревнований под эгидой Федерации фехтования США Стефани Тернер встала на колено и отказалась от матча.

"Знала, что мне нужно сделать, у нас не прислушались к возражениям женщин относительно политики допуска трансгендеров. Когда встала на колено, посмотрела на судью и сказала: "Извините, не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать с этим человеком". Стефани Тернер

После этих действий Тернер судья показал спортсменке черную карточку и отстранил от турнира.

Момент отказа Тернер от поединка с трансгендером Редмондом Салливаном получил широкую огласку в мировой Сети.

По некоторым данным, видео просмотрело более 4 млн человек.

C начала 2025 года в США ужесточают законы по отношению к трансгендерам, о чем в первую очередь заверяет новоизбранный президент Дональд Трамп.

В феврале издан указ о запрете трансгендерам служить в армии США.