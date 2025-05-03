В Британии судья ООН принудила женщину к рабскому труду

В Великобритании вынесли приговор судье Организации Объединенных Наций (ООН) Лидии Мугамбе за принуждение соотечественницы к рабскому труду, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, женщину отправили за решетку на шесть лет и четыре месяца.

"По словам прокуроров, Мугамбе, которая также является судьей Верховного суда Уганды, лишила женщину постоянной работы и заставила ее работать бесплатно своей служанкой и ухаживать за детьми", – говорится в материале.

Судья Фокстон, выносивший приговор в Оксфордском королевском суде, сказал, что это "очень печальное дело". При этом суд подчеркнул правовые достижения Мугамбе, включая работу по защите прав человека.

Подсудимая "не проявила абсолютно никакого раскаяния" и пыталась обвинить жертву в случившемся. Мугамбе ушла с поста судьи ООН.

Ранее в Актау вынесли приговор экс-председателю городского суда Бауржану Шайдуллину, которого обвинили в подстрекательстве к даче взятки и покушении на хищение чужого имущества путем обмана.