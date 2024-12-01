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Новое увлечение сына стало испытанием для Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон, принц Уильям , фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 09:23 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Принц Уильям пожаловался на новое хобби своего младшего сына Луи. Отец заявил, что шестилетний мальчик стал слишком шумный из-за своего увлечения, сообщает Zakon.kz.

Об этом наследник британского престола рассказал во время участия в церемонии вручения премии Tusk Conservation Awards 2024, которая прошла в Лондоне, пишет People.

Принц Уильям пообщался с басистом Rolling Stones Ронни Вудом и экс-гитаристом группы Dire Straits Марком Нопфлером. Он пожаловался им на "оглушительное" увлечение младшего сына Луи, который мечтает стать музыкантом.

По словам Уильяма, шестилетний мальчик едва не оглушил его во время своих репетиций.

"Мой младший сын учится играть на ударных. Вот почему я провожу свою жизнь, заткнув уши", – пошутил Уильям.

Недавно стало известно о состоянии здоровья супруги принца – Кейт Миддлтон, которая завершила лечение онкологии. На протяжении нескольких месяцев принцесса проходила курсы химиотерапии.

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