Королевская семья Великобритании сообщила о пополнении

Принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк стали родителями в третий раз. У пары родилась дочь. О радостном событии племянница короля Великобритании сообщила в Instagram, опубликовав фотографию новорожденной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, девочка появилась на свет 3 августа в одной из больниц Лиссабона. В Букингемском дворце подтвердили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а король и другие члены королевской семьи уже поздравили родителей.

Имя малышки пока не раскрывается. Она стала третьим ребенком Евгении и Джека Бруксбэнка после сыновей Августа и Эрнеста.

Новорожденная занимает 15-е место в очереди на британский престол, однако не будет носить титул Ее Королевского Высочества.

Принцесса Евгения (Евгения Виктория Елена Йоркская) – член британской королевской семьи, внучка королевы Елизаветы II и племянница короля Чарльза III.

Ранее сообщалось, что наследница престола Норвегии прервала обучение и спешно покинула Австралию.