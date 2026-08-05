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Мир

Королевская семья Великобритании сообщила о пополнении

Королевская семья Великобритании сообщила о пополнении, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 00:50 Фото: Instagram/princesseugenie
Принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк стали родителями в третий раз. У пары родилась дочь. О радостном событии племянница короля Великобритании сообщила в Instagram, опубликовав фотографию новорожденной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, девочка появилась на свет 3 августа в одной из больниц Лиссабона. В Букингемском дворце подтвердили, что мать и ребенок чувствуют себя хорошо, а король и другие члены королевской семьи уже поздравили родителей.

Имя малышки пока не раскрывается. Она стала третьим ребенком Евгении и Джека Бруксбэнка после сыновей Августа и Эрнеста.

Новорожденная занимает 15-е место в очереди на британский престол, однако не будет носить титул Ее Королевского Высочества.

Принцесса Евгения (Евгения Виктория Елена Йоркская) – член британской королевской семьи, внучка королевы Елизаветы II и племянница короля Чарльза III.

Ранее сообщалось, что наследница престола Норвегии прервала обучение и спешно покинула Австралию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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