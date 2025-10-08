#АЭС в Казахстане
Туризм

Есть погибшие: сильные дожди и молнии во Вьетнаме наводят ужас даже на местных

Погода, крыши, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 02:59 Фото: pexels
Сильные штормы, возникшие после тайфуна "Матмо", спровоцировали масштабное наводнение на севере Вьетнама. Тайфун не затронул страну напрямую, но принес сильные дожди, в результате которых реки вышли из берегов, сообщает Zakon.kz.

По информации Stuff, вода затопила дома и улицы, вызвала многочисленные оползни в регионе, который с сентября уже пережил четыре других тайфуна и тропических шторма.

По последним данным, повреждено более 4 800 домов. Три человека погибли из-за оползней в провинциях Каобанг и Тханьхоа, еще четверо утонули в результате наводнений в Тхайнгуен и Тханьхоа. Один человек погиб от удара молнии в Бакнинь.

В сильно пострадавшем Тхайнгуене разлившаяся река Кау затопила несколько населенных пунктов. Некоторые районы оказались изолированы, и власти отправили спасательные лодки для оказания помощи.

Сильные дожди прекратились 8 октября. При этом предупреждения о наводнениях сохраняются для низинных районов, где, как ожидается, паводки продлятся до выходных.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь одобрил пакет экстренной помощи в размере 140 млрд донгов для поддержки северных провинций, пострадавших от наводнения.

Ранее на курортах Китая объявили наивысший уровень опасности.

Аксинья Титова
