Заморозки, град и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

В 16 областях Казахстана на 4 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер днем порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. Ночью и утром на севере, востоке области туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15 м/с. На востоке области ожидается, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15 м/с.

В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, севере, днем на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Днем на севере, юге, востоке области ожидается град. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на востоке области порывы 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-18 м/с.

На юге Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-18 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее сохранится высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере, юге области порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, юге Жамбылской области ожидается пыльная буря. Кроме того, по области сохранится высокая пожарная опасность. В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 мая.