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Обитателей алматинского зоопарка перевели в летние вольеры

Алматинский зоопарк, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 23:44 Фото: скриншот видео
Алматинский зоопарк опубликовал видео с летних вольеров, куда уже перевели зверей в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.

Кадры опубликованы в Instagram.

"Ура! Наши любимцы переведены в летние вольеры, а на улице так приятно потеплело! Теперь они могут наслаждаться свежим воздухом, и солнечными лучами. Прогулка в зоопарке обещает стать еще более увлекательной!" – подписали пост сотрудники зоопарка.


Ранее алматинский зоопарк показал двух новорожденных медвежат.

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