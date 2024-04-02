Обитателей алматинского зоопарка перевели в летние вольеры
Фото: скриншот видео
Алматинский зоопарк опубликовал видео с летних вольеров, куда уже перевели зверей в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.
Кадры опубликованы в Instagram.
"Ура! Наши любимцы переведены в летние вольеры, а на улице так приятно потеплело! Теперь они могут наслаждаться свежим воздухом, и солнечными лучами. Прогулка в зоопарке обещает стать еще более увлекательной!" – подписали пост сотрудники зоопарка.
Ранее алматинский зоопарк показал двух новорожденных медвежат.
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