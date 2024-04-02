Обитателей алматинского зоопарка перевели в летние вольеры

Фото: скриншот видео

Алматинский зоопарк опубликовал видео с летних вольеров, куда уже перевели зверей в связи с потеплением, сообщает Zakon.kz.

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