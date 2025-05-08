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Общество

Конфликт Индии и Пакистана: будет ли эвакуация казахстанцев

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:46 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин 8 мая 2025 года в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с возможной эвакуацией казахстанцев на фоне эскалации отношений между Индией и Пакистаном, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что казахстанцы находятся в обеих странах. Причем в Пакистане их больше. Представитель МИД затруднился назвать точное число граждан РК.

"Это именно те граждане, о которых мы знаем, то есть те, которые находятся на консульском учете в посольстве. И они на постоянной связи с нашим посольством. Там нет полноценных военных действий, только были отдельные удары по приграничным территориям, поэтому сейчас вопрос об эвакуации не стоит", – сказал Акан Рахметуллин.

Ранее авиакомпания Air Astana отменила рейсы в Дели из Алматы. Вылет казахстанцев из Индии тоже под вопросом, так как нет рейсов. Акан Рахметуллин заявил, что эту проблему должен решить авиаперевозчик, так как воздушное пространство над Индией не закрыто и Air Astana необходимо найти пути вывоза граждан РК.

"Надо, конечно, вывозить их оттуда. Air Astana занимается, насколько я знаю, то есть они сейчас изучают, какими маршрутами можно их вывезти, то есть не вывезти, неправильно, это не вывоз, это просто организация обратного маршрута, и все, речь не идет об эвакуации", – пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что вопрос об эвакуации будет рассматриваться в случае реальной угрозы казахстанцам, чего сейчас не наблюдается.

Ранее сообщалось, что Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану. Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло примерно до 31 человека. Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.

Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов.

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Бауыржан Муканов
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