Мировые ретейлеры превращают торговую войну в распродажу

Ретейлеры по всему миру призывают покупателей массово скупать их товары из-за идущей торговой войны. Они сообщают, что лучше делать покупки сейчас, чтобы обойти пошлины, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в последние недели ретейлеры и бренды электронной коммерции наводнили социальные сети напоминаниями, что импортные пошлины президента США Дональда Трампа приведут к повышению цен, и призвали покупателей действовать сейчас, пока этого не произошло.

"Тарифы растут, но наши цены пока нет!" – говорит продавец печатного оборудования DTG Pro в недавнем посте в Instagram с кодом на скидку 10%.

"К сожалению, свадебная индустрия не застрахована от повышения тарифов, поэтому воспользуйтесь нашей распродажей до введения тарифов до 15 апреля. Тогда мы будем вынуждены поднять цены!" – написала в прошлом месяце нью-йоркская компания Adrienne's Bridal .

Маркетинговая атака происходит на фоне ухудшения потребительских настроений, которые уже подстегнули покупателей совершать спонтанные покупки.

Ранее новое заявление сделали в Минторговли Казахстана по рекордным пошлинам в 27% от Трампа.