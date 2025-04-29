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Экономика и бизнес

Новое заявление сделали в Минторговли Казахстана по рекордным пошлинам в 27% от Трампа

Новое заявление сделали в Минторговли Казахстана по рекордным пошлинам в 27% от Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель директора Департамента внешнеторговой деятельности Министерства торговли и интеграции (МТИ) Серик Ашитов рассказал, влияют ли тарифы, введенные США, на казахстанско-американские торговые отношения, сообщает Zakon.kz.

Спикер отметил, что меры, вводимые США, затрагивают только 4,8% казахстанского экспорта в Америку. Основные экспортные статьи Казахстана, такие как нефть, уран, серебро, ферросплавы, на долю которых приходится порядка 90% казахстанского экспорта в США, они не затрагивают.

"Более того, 9 апреля Соединенные Штаты объявили о 90-дневной отсрочке введения именно повышенных тарифов. И на сегодняшний день правительством Республики Казахстан начаты консультации с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы повышенный тариф не был введен в отношении Казахстана", – уточнил Серик Ашитов на пресс-конференции в СЦК 29 апреля 2025 года.

Более того, по его словам, этот вопрос будет рассмотрен на таких торговых площадках, как Всемирная торговая организация, для минимизации последствий.

"На сегодняшний день оснований полагать, что введение этих мер окажет существенное влияние на экспорт Казахстана, нет. Но, несмотря на это, правительством и Министерством торговли и интеграции будет продолжена работа, в том числе с американскими коллегами, для минимизации последствий таких односторонних мер и укрепления наших торговых взаимоотношений", – заверил представитель Минторговли.

2 апреля 2025 года в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. Он показал таблицу, согласно которой размер пошлин варьируется от 10 до 50% в зависимости от страны. В "список Трампа" вошел и Казахстан (27%).

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11 апреля Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан приветствует "рациональное решение президента Трампа объявить 90-дневный мораторий, чтобы уточнить позиции всех вовлеченных в торговый конфликт стран и по возможности начать переговоры".

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20 апреля Дональд Трамп принял решение приостановить введение торговых пошлин после беседы с двумя министрами.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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