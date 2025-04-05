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Мир

В торговых войнах не будет победителей: Китай призвал США решать споры через диалог

Китай призвал США к диалогу, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 19:08 Фото: pixabay
Посол Китая в Турции Цзян Сюэбин заявил о том, что страна призывает США отменить односторонние тарифные меры и решать торговые споры путем "равноправных консультаций", так как в торговых войнах не будет победителей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tasnim, дипломат осудил протекционистские меры США, заявив, что Китай готов защищать свои интересы соответствующими способами. Он подчеркнул неприемлемость давления и угроз в отношениях с Китаем и призвал к равноправному диалогу для решения торговых споров.

"Китай категорически против таких действий и готов принять ответные меры для защиты своих прав и интересов. Тарифные и торговые войны противоречат историческим тенденциям и экономическим принципам, и в них не может быть победителей", – отметил Цзян Сюэбин.

Отмечается, что призыв посла произошел после глобальной распродажи на рынке, вызванной новыми масштабными пошлинами, объявленными Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля 2025 года, подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство государств столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу, 4 апреля, Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.

Затем эксперты заявили, что китайские производители могут переориентировать часть своих поставок на рынок Турции после введения рекордных пошлин со стороны США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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