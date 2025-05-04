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Мир

Мировые ритейлеры превращают торговую войну в распродажу

Девушки ходят по магазинам, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 07:30 Фото: pexels
Ретейлеры по всему миру призывают покупателей массово скупать их товары из-за идущей торговой войны. Они сообщают, что лучше делать покупки сейчас, чтобы обойти пошлины, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, в последние недели ритейлеры и бренды электронной коммерции наводнили социальные сети напоминаниями, что импортные пошлины президента США Дональда Трампа приведут к повышению цен, и призвали покупателей действовать сейчас, пока этого не произошло.

  • "Тарифы растут, но наши цены пока нет!", – говорит продавец печатного оборудования DTG Pro в недавнем посте в Instagram с кодом на скидку 10%.
  • "К сожалению, свадебная индустрия не застрахована от повышения тарифов, поэтому воспользуйтесь нашей распродажей до введения тарифов до 15 апреля. Тогда мы будем вынуждены поднять цены!", – написала в прошлом месяце нью-йоркская компания Adrienne's Bridal .

Маркетинговая атака происходит на фоне ухудшения потребительских настроений, которые уже подстегнули покупателей совершать спонтанные покупки.

Ранее новое заявление сделали в Минторговли Казахстана по рекордным пошлинам в 27% от Трампа.

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Аксинья Титова
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