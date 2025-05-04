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Мир

В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 11:37 Фото: pexels
Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, задержали в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители полиции Лондона в соцсети Х. Арестованных подозревают в планировании теракта "на конкретном объекте", название которого правоохранители пока не раскрывают.

Уточняется, что этническая принадлежность пятого мужчины определяется. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных – от 29 до 46 лет.

Глава контреррористического управления лондонской полиции Доминик Мерфи заявил, что расследование находится на ранней стадии, но быстро продвигается.

"Мы устанавливаем возможные мотивы и определяем, сохраняется ли какой-либо риск для общества в связи с этим делом", – сказал он, призвав граждан страны сохранять бдительность и сообщать в полицию, если они заметят что-то подозрительное.

По данным полиции, в рамках расследования правоохранители также проводят обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

Ранее в Великобритании вынесли приговор судье Организации Объединенных Наций (ООН) Лидии Мугамбе за принуждение соотечественницы к рабскому труду.

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Андрей Дюсупов
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