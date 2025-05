В Британии задержали подозреваемых в подготовке теракта

Об этом заявили представители полиции Лондона в соцсети Х. Арестованных подозревают в планировании теракта "на конкретном объекте", название которого правоохранители пока не раскрывают.

Five men were arrested on Saturday as part of a Counter Terrorism Policing operation led by the Met's Counter Terrorism Command and supported by @gmpolice and @wiltshirepolice.https://t.co/zEtLfXC2DG