Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после ракетного обстрела из Йемена

Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации гостелерадиокомпании Kan, пока воздушная гавань не может принимать самолеты на посадку, а также не разрешает вылеты.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, в воскресенье, 4 мая, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).

⚡️🇾🇪🇮🇱BREAKING:



A ballistic missile fired from Yemen made a direct impact at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel.



Channel 12 Israel: Flights arriving and departing from Ben Gurion Airport suspended. pic.twitter.com/64R3ME2YFQ — Suppressed News. (@SuppressedNws) May 4, 2025

Затем израильские СМИ начали транслировать кадры из аэропорта Бен-Гурион, на которых виден поднимающийся столп дыма. Сейчас на месте предполагаемого падения осколков ракеты работает полиция, чтобы исключить дополнительные угрозы.

В среду, 30 апреля 2025 года, в лесу Эштаол на окраине Иерусалима разгорелись крупные лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать некоторые общины и перекрыть дороги. В этой связи правительство Израиля обратилось к ряду европейских стран за помощью.