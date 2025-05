Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после ракетного обстрела из Йемена

По информации гостелерадиокомпании Kan, пока воздушная гавань не может принимать самолеты на посадку, а также не разрешает вылеты.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, в воскресенье, 4 мая, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).

A ballistic missile fired from Yemen made a direct impact at Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel.



Channel 12 Israel: Flights arriving and departing from Ben Gurion Airport suspended. pic.twitter.com/64R3ME2YFQ