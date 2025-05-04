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Мир

Аэропорт в Тель-Авиве закрыли после ракетного обстрела из Йемена

самолеты, аэропорт, авиарейсы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 14:08 Фото: pixabay
Аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации гостелерадиокомпании Kan, пока воздушная гавань не может принимать самолеты на посадку, а также не разрешает вылеты.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, в воскресенье, 4 мая, из-за ракетного обстрела из Йемена. Армия Израиля сообщила о попытках перехватить ракету, запущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы).

Затем израильские СМИ начали транслировать кадры из аэропорта Бен-Гурион, на которых виден поднимающийся столп дыма. Сейчас на месте предполагаемого падения осколков ракеты работает полиция, чтобы исключить дополнительные угрозы.

В среду, 30 апреля 2025 года, в лесу Эштаол на окраине Иерусалима разгорелись крупные лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать некоторые общины и перекрыть дороги. В этой связи правительство Израиля обратилось к ряду европейских стран за помощью.

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Андрей Дюсупов
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