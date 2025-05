Иерусалим в огненной блокаде: Израиль просит помощи

В среду, 30 апреля 2025 года, в лесу Эштаол на окраине Иерусалима разгорелись крупные лесные пожары, из-за которых пришлось эвакуировать некоторые общины и перекрыть дороги, сообщает Zakon.kz.

В этой связи правительство Израиля обратилось к ряду европейских стран.

A national state of emergency has been declared here in Israel due to the fires. Praying for everyone’s safety. 🙏🏻 pic.twitter.com/l8DdvyiKr7 — Montana Tucker (@montanatucker) April 30, 2025

Israel 🔥🔥🔥🇮🇱



How does this make you feel? pic.twitter.com/WB7rQIBVVz — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis__) April 30, 2025

"Израиль направил срочный запрос об оказании международной помощи в тушении пожаров. Запрос был отправлен как минимум в пять стран, включая Кипр, Грецию, Хорватию, Болгарию и Италию", – говорится в сообщении портала Ynet.

BREAKING: 🇮🇱🔥 If fire wasn’t enough, a Massive Sandstorm has hit Israel.



God’s wrath is glorious.

pic.twitter.com/KSMZmfclBl — ADAM (@AdameMedia) April 30, 2025

PRAY FOR ISRAEL 🇮🇱 pic.twitter.com/tgzUmRIRSb — Amir Tsarfati (@beholdisrael) April 30, 2025

Известно, что для тушения лесных пожаров задействовано 10 самолетов и 119 пожарных бригад, однако этих сил не хватает для того, чтобы справиться со стихийным бедствием.

Israel is burning. Pray for the fire 🤲 pic.twitter.com/HwRUPbohMw — Beyinsiz (@superbeyinsiz) April 30, 2025

Лесные пожары вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары.

Стоит отметить, что 30 апреля праздновался 77-й День независимости Израиля. Многие израильтяне разводили костры и устраивали барбекю. Поэтому полиция не исключает версии об умышленном поджоге.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать расследование происходящего.

