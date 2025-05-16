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Мир

Израиль вновь атаковал Йемен

Израиль вновь атаковал Йемен, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 21:04 Фото: pixabay
Авиация Израиля атаковала несколько портов на западе Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Masirah, армия Израиля ударила "по порту Салиф и порту Ходейда на Красном море" на западе Йемена.

В четверг правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло четвертый по счету ракетный удар за 72 часа по аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Ранее Израиль нанес удары по аэропорту, двум электростанциям и заводу в столице Йемена.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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