Израиль вновь атаковал Йемен

Авиация Израиля атаковала несколько портов на западе Йемена, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Al Masirah, армия Израиля ударила "по порту Салиф и порту Ходейда на Красном море" на западе Йемена.

В четверг правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло четвертый по счету ракетный удар за 72 часа по аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

Ранее Израиль нанес удары по аэропорту, двум электростанциям и заводу в столице Йемена.