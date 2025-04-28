Когда выберут нового Папу Римского

Пресс-служба Печати Святого престола заявила о том, что на общей конгрегации (собрании) кардиналов решили, что конклав (закрытые выборы Папы Римского) начнется 7 мая, сообщает Zakon.kz.

Глава службы Печати Святого престола Маттео Бруни уточнил, что утром 7 мая состоится месса. Во второй половине дня кардиналы соберутся в Сикстинской капелле. В первый день, как указывается, может и не состояться голосование, поскольку все зависит от времени принесения клятвы кардиналами-выборщиками. Капелла с фресками Микеланджело, входящая в маршрут посещения Ватиканских музеев, закрыта с 28 апреля.

Отмечается, что коллегия кардиналов насчитывает 252 иерарха, из них в конклаве примут участие 135, имеющих право голоса. К ним относятся кардиналы в возрасте до 80 лет, и каждый из них может считаться потенциальным претендентом на папский престол. Конклав проходит в Сикстинской капелле. Каждый день проводятся по четыре голосования. Для избрания необходимо набрать две трети голосов. Об избрании нового предстоятеля Римско-католической церкви извещает белый дым из трубы, которая хорошо видна с площади Святого Петра.



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