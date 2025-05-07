Кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки

7 мая во время первого раунда голосования на конклаве в Ватикане кардиналам не удалось избрать нового понтифика, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует черный дым, поднявшийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы – традиционный знак того, что голосование не принесло результата, пишет Sky News.

Голосование продолжалось более трех часов. Для избрания Папы один из кандидатов должен заручиться поддержкой как минимум 89 из 133 участвовавших кардиналов, то есть более двух третей голосов.

По информации Vatican Media, в первый день конклава на площади Святого Петра собрались свыше 45 тысяч человек, следивших за происходящим в ожидании белого дыма.

Понтифик скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет. Он возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года, сменив Бенедикта XVI. Ранее сообщалось, что в Ватикане начался конклав по избранию нового Папы Римского.

