На крупнейшем ядерном реакторе Евросоюза произошла утечка теплоносителя

На третьем энергоблоке финской АЭС "Олкилуото", крупнейшем в Евросоюзе атомном реакторе, произошла утечка почти 100 кубометров слаборадиоактивного теплоносителя, сообщает Zakon.kz.

По информации Interesting Engineering, вещество просочилось в защитную оболочку, а затем попало в дренажную систему.

Фото: Teollisuuden Voima

Инцидент случился, потому что сотрудники АЭС во время планового технического обслуживания не закрыли один из люков бассейна реактора.

Оператор станции Teollisuuden Voima (TVO) заявил, что утечка не представляет никакого риска для персонала, окружающей среды или ядерной безопасности.

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