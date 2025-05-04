Пожилые американцы развелись из-за переписки с "известной порнозвездой"

Британская супружеская пара распалась спустя 16 лет брака из-за мошенницы, которая выдавала себя за порнозвезду Софи Далзелл, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Post, 67-летний мужчина перевел мошеннице средства с семейной кредитной карты. Согласно данным издания, 61-летняя супруга увидела потраченную сумму и потребовала от мужа объяснений. Он признался, что три месяца изменял ей через переписку с порнозвездой.

По данным портала, мошенница убедила мужчину, что ушла из порноиндустрии и переехала в США, чтобы помогать больной бабушке. Супруга обманутого американца сразу поняла, что это обман. "Партнерша" по переписке спустя 10 минут после начала переписки с женой начала просить у нее деньги.

История закончилась разводом.

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