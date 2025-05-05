Школьники ОАЭ начнут изучать искусственный интеллект
Фото: pixabay
С нового учебного года в школах ОАЭ ученики будут изучать искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.
Этот предмет будет доступен с детского сада и до 12-го класса на всех этапах государственного образования, передает Khaleej Times. Шейх и премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум отметил, что это решение является частью долгосрочных планов страны по подготовке будущих поколений к другому, новому миру.
"Наша обязанность – подготовить наших детей к тому времени, которое не похоже на наше, с условиями, отличными от наших, и с новыми навыками и возможностями, которые обеспечат постоянный импульс развития и прогресса нашей страны на десятилетия вперед", – добавил он.
Министр образования Сара бинт Юсеф Аль Амири отметила, что учебная программа включает основные концепции ИИ:
- данные и алгоритмы;
- программное обеспечение;
- этическое сознание;
- применение искусственного интеллекта в реальности;
- инновации и проекты;
- политика и социальная активность.
Для этого министерство предоставит учителям всесторонние ресурсы, включая мероприятия и планы уроков, адаптированные к разным условиям обучения.
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