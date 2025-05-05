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Мир

Школьники ОАЭ начнут изучать искусственный интеллект

В ОАЭ со школы начнут изучать ИИ, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 08:48 Фото: pixabay
С нового учебного года в школах ОАЭ ученики будут изучать искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

Этот предмет будет доступен с детского сада и до 12-го класса на всех этапах государственного образования, передает Khaleej Times. Шейх и премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид Аль Мактум отметил, что это решение является частью долгосрочных планов страны по подготовке будущих поколений к другому, новому миру.

"Наша обязанность – подготовить наших детей к тому времени, которое не похоже на наше, с условиями, отличными от наших, и с новыми навыками и возможностями, которые обеспечат постоянный импульс развития и прогресса нашей страны на десятилетия вперед", – добавил он.


Министр образования Сара бинт Юсеф Аль Амири отметила, что учебная программа включает основные концепции ИИ:

  • данные и алгоритмы;
  • программное обеспечение;
  • этическое сознание;
  • применение искусственного интеллекта в реальности;
  • инновации и проекты;
  • политика и социальная активность.

Для этого министерство предоставит учителям всесторонние ресурсы, включая мероприятия и планы уроков, адаптированные к разным условиям обучения.

Марк Цукерберг анонсировал переход соцсетей полностью в управление ИИ.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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