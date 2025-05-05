Дымовую шашку бросили в премьеров Нидерландов и Польши во время выступления

Дымовую шашку бросили в премьеров Нидерландов и Польши Дика Схофа и Дональда Туска, когда они принимали участие в мероприятии по случаю годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации, сообщает Zakon.kz.

Сегодня днем, 5 мая, ​​премьер-министр Схоф зажег огонь освобождения на главной сцене Фестиваля освобождения в Вагенингене вместе с премьер-министром Польши Туском. После его выступления на сцену была брошена дымовая шашка, после чего польский и голландский премьер-министры были выведены со сцены охраной, пишет NOS.

DIRECT ACTION AGAINST WAR(MONGERS) 5-5-2025

During the Liberation Festival in Wageningen, a smoke bomb was thrown at warmonger/genocide lover Schoof and Polish warmonger Tusk.

een rookbom voor oorlogshitser/genocide-liefhebber Schoof en Poolse oorlogshitser Tusk gegooid #NATO pic.twitter.com/ULrUKOe6qc — Tom Welschen (@TWelschen) May 5, 2025

Ресурс также отмечает, что ранее выступление министра обороны Брекельманса было прервано пропалестинскими демонстрантами.

Ранее стало известно, что аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена.