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Мир

Дымовую шашку бросили в премьеров Нидерландов и Польши во время выступления

Инцидент, дымовая шашка, Нидерланды , фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 19:23 Фото: pixabay
Дымовую шашку бросили в премьеров Нидерландов и Польши Дика Схофа и Дональда Туска, когда они принимали участие в мероприятии по случаю годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации, сообщает Zakon.kz.

Сегодня днем, 5 мая, ​​премьер-министр Схоф зажег огонь освобождения на главной сцене Фестиваля освобождения в Вагенингене вместе с премьер-министром Польши Туском. После его выступления на сцену была брошена дымовая шашка, после чего польский и голландский премьер-министры были выведены со сцены охраной, пишет NOS.

Ресурс также отмечает, что ранее выступление министра обороны Брекельманса было прервано пропалестинскими демонстрантами.

Ранее стало известно, что аэропорт имени Бен-Гуриона закрыт для взлетов и посадок из-за падения осколков после попыток армии Израиля перехватить ракету из Йемена.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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