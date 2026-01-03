Новогодняя речь премьера Польши обернулась политическим скандалом

Новогоднее обращение премьер-министра республики Дональда Туска стало поводом для политических споров. Депутаты обвинили его в том, что он переписал историю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Fakt, в ходе новогоднего обращения политик заявил, что начало 2026 года стало 1001-м годом с основания Польши, хотя сами поляки ведут начало своей государственности с 966 года – даты крещения князя Мешко I Пяста. Многие зрители и парламентарии заметили это несоответствие.

Председатель парламентской фракции "Право и справедливость" Мариуш Блащак заявил, что Туск считает христианское наследие Польши "мерзким". Он обвинил главу Кабмина в грубой ошибке.

"Но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши. Если, конечно, премьер-министр не начал переписывать историю", – написал Блащак.

Польский историк Камиль Яницкий, в свою очередь, отметил, что слова премьера носят противоречивый характер и стали странным выбором для новогоднего обращения.

