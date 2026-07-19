Редчайшее сокровище римской эпохи раскопали прямо посреди стройплощадки
Фото: magnific
В Великобритании во время строительства железной дороги археологи обнаружили редкую римскую монету с именем императора-самозванца Караузия и следы древнего поселения, передает Zakon.kz.
Как сообщает Fox News, монета пролежала в земле около 1740 лет и сохранилась в отличном состоянии. На ней отчеканено имя Караузия. В конце III века нашей эры он командовал римским флотом в Ла-Манше и позже провозгласил себя императором Британии.
Археолог Майк Корт признался, что не ожидал сделать такое открытие. Он добавил, что тронут связью найденной монеты с обычными людьми.
"Каждую из них когда-то носил в кошельке житель римской Британии", – объяснил он.
Рядом с монетой обнаружили следы римского поселения и земледельческой деятельности – ямы, канавы, столбовые ямки с фрагментами керамики.
В целом раскопки охватывают сотни лет – от железного века до конца римского периода.
"Мы уверены, что в ближайшие два года обнаружим еще не один значительный памятник", – заявил Корт.
Ранее сообщалось, что неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра.
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