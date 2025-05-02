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Наука и технологии

Фантастическое шоу дронов восхитило жителей и гостей Гонконга

Шоу дронов в Гонконге собрало несколько тысяч зрителей, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 03:33 Фото: Х/ChinaDailyAsia
В ночь на 1 первое мая невероятное по размаху шоу дронов озарило небо над Гонконгом в честь Дня труда, сообщает Zakon.kz.

Полторы тыс. дронов осветили небо над гаванью Виктория, создавая фантастические узоры, вдохновленные китайской мифологией. Местные жители и туристы с восторгом наблюдали за меняющимися персонажами в небе. Там чередовали от извивающегося дракона до мифических существ.

Зрелищное шоу, которое продолжалось 12 минут, собрало несколько тыс. зрителей.

Фото: Х/ChinaDailyAsia

"Это красочное представление стало настоящим украшением праздника, продемонстрировав великолепие городской культуры и впечатлив зрителей уникальной гармонией света и звука", – отметили иностранные туристы.

На днях в Сети также завирусились кадры с королем и королевой Таиланда, которые сами управляли личным Boeing 737-800.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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