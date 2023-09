Как хотят переименовать Индию

Соответствующую информацию подтвердил и лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что Раштрапати-Бхаван разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. "Так что новость действительно правдива", – подытожил Рамеш в Twitter.

"Теперь ст. 1 Конституции может гласить: "Бхарат, который был Индией, должен стать Союзом штатов", – уточнил Рамеш.

So the news is indeed true.



Rashtrapati Bhawan has sent out an invite for a G20 dinner on Sept 9th in the name of 'President of Bharat' instead of the usual 'President of India'.



Now, Article 1 in the Constitution can read: “Bharat, that was India, shall be a Union of States.”…