Самолет президента Сербии экстренно сел в Баку по пути в Москву на Парад Победы

Президент Сербии Александр Вучич, направлявшийся в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, был вынужден совершить незапланированную посадку в столице Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают сербские издания Tanjug и Informer, самолет с главой государства на борту временно приземлился в Баку, однако позднее продолжил путь.

По информации Informer, решение о посадке было принято по соображениям безопасности – в том числе из-за функционирования систем противовоздушной обороны. Издание также отмечает, что на фоне обострения ситуации в Восточной Европе и продолжающихся боевых действий, полет в Москву сочли рискованным.

Ранее агентство Tanjug напомнило, что из-за атак беспилотников были временно закрыты аэропорты в ряде российских городов. По данным Росавиации, ограничения затронули воздушные гавани в Иваново и Ярославле, а также столичные аэропорты – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. В настоящее время их работа возобновлена.

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