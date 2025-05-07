Самолет президента Сербии экстренно сел в Баку по пути в Москву на Парад Победы
Как сообщают сербские издания Tanjug и Informer, самолет с главой государства на борту временно приземлился в Баку, однако позднее продолжил путь.
По информации Informer, решение о посадке было принято по соображениям безопасности – в том числе из-за функционирования систем противовоздушной обороны. Издание также отмечает, что на фоне обострения ситуации в Восточной Европе и продолжающихся боевых действий, полет в Москву сочли рискованным.
Ранее агентство Tanjug напомнило, что из-за атак беспилотников были временно закрыты аэропорты в ряде российских городов. По данным Росавиации, ограничения затронули воздушные гавани в Иваново и Ярославле, а также столичные аэропорты – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. В настоящее время их работа возобновлена.
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