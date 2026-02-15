#Референдум-2026
События

Токаев направил телеграмму президенту Сербии

Касым-Жомарт Токаев, Александр Вучич, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 10:01 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.

В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений, сообщили в Акорде.

Президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии – благополучия и процветания.

Ранее Токаев назначил нового начальника Национального университета обороны РК.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
