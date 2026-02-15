Токаев направил телеграмму президенту Сербии
Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Александра Вучича с Днем государственности Сербии, сообщает Zakon.kz.
Президент Казахстана отметил, что этот праздник отражает единство сербского народа и его неизменную приверженность национальному единству, суверенитету и поступательному развитию.
В телеграмме подчеркивается, что Казахстан высоко ценит прочные отношения с Сербией, основанные на искренней дружбе и общности устремлений, сообщили в Акорде.
Президент Казахстана пожелал Александру Вучичу дальнейших успехов в государственной деятельности, а народу Сербии – благополучия и процветания.
