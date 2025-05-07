Британке выплатили 40 тысяч долларов за то, что ее сравнили с Дартом Вейдером

Сотрудник Национальной службы здравоохранения Великобритании получила около 39 739 долларов (20 млн 446 тыс. 140 тенге) после того, как коллега сравнила ее со злодеем из "Звездных войн" Вейдером, сообщает Zakon.kz.

По информации Global News, Лорна Рук рассказала, что в 2021 году ее коллега прошел от ее имени тест личности Майерс-Бриггс на тему "Звездных войн", в котором участников сравнивали с одним из персонажей франшизы.

Рук, сотрудница банка крови, стала по этому тесту Дартом Вейдером – лордом ситхов, которого многие считают одним из самых могущественных и ненавистных злодеев франшизы. Ее коллега по фамилии Харбер распространила результаты теста среди коллег.

Майерс-Бриггс – это известный тест на определение личности, который делит людей на 16 категорий в зависимости от черт интроверсии, степени развитой интуиции, того, руководствуется ли человек мыслями или чувствами, а также от того, как он воспринимает и оценивает свое окружение.

Трудовой трибунал в Кройдоне (Лондон), постановил, что инцидент нанес моральный ущерб Рук и оказал на нее негативное влияние. Из-за теста Рук почувствовала тревогу на рабочем месте.

Интересно, что характеристика Дарта Вейдера была описана психологическим тестом как "очень целеустремленная личность, которая объединяет команду". Тем не менее, судья посчитал категоризацию чрезмерно негативной.

Ранее кукла Барби стала новой жертвой тарифной войны Трампа.