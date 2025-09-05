#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордную сумму для вещей из "Звездных войн"

меч Дарта Вейдера продали с аукциона, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 18:47 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@Borys_Kit
На торгах в Лос-Анджелесе за 3,6 млн долларов продали световой меч Дарта Вейдера из серии фильмов "Звездные войны", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Hollywood Reporter, сумма продажи лота превысила рекордную отметку для вещей из этой кинофраншизы. Эксперты изначально оценили меч в сумму от 1 млн до 3 млн долларов. В результате торгов победитель аукциона предложил 2,9 млн долларов. Так, с учетом комиссионного сбора аукционного дома итоговая стоимость лота достигла 3,6 млн долларов.

Отмечается, что реквизит был использован в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" и являлся редкой находкой для коллекционеров.

Кроме того, на аукционе был выставлен световой меч Энакина Скайуокера, кнут и ремень Индианы Джонса из одноименного фильма и флейта Рессикана Жана-Люка Пикара, принадлежавшая персонажу Патрика Стюарта из фильма "Звездный путь: Следующее поколение".

Ранее сообщалось, что дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион.

Елена Беляева
Елена Беляева
