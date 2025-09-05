Меч Дарта Вейдера продали с аукциона за рекордную сумму для вещей из "Звездных войн"
Как пишет The Hollywood Reporter, сумма продажи лота превысила рекордную отметку для вещей из этой кинофраншизы. Эксперты изначально оценили меч в сумму от 1 млн до 3 млн долларов. В результате торгов победитель аукциона предложил 2,9 млн долларов. Так, с учетом комиссионного сбора аукционного дома итоговая стоимость лота достигла 3,6 млн долларов.
Отмечается, что реквизит был использован в фильмах "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая" и являлся редкой находкой для коллекционеров.
Кроме того, на аукционе был выставлен световой меч Энакина Скайуокера, кнут и ремень Индианы Джонса из одноименного фильма и флейта Рессикана Жана-Люка Пикара, принадлежавшая персонажу Патрика Стюарта из фильма "Звездный путь: Следующее поколение".
Darth Vader's lightsaber from the Original Trilogy has been sold for $3.65M 💰— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) September 5, 2025
The highest Star Wars auction sale ever pic.twitter.com/PiogGeRvDc
Ранее сообщалось, что дорогостоящее имущество Перизат Кайрат выставят на аукцион.