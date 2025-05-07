Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану

8 мая днем сирены воздушной тревоги завыли по всей Индии после того, как Пакистан пообещал отомстить за индийские ракетные удары, нанесенные в тот же день. Сирены были частью общенациональных учений, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло по меньшей мере до 31 человека. Об этом сообщают пакистанские чиновники.

Пакистан заявил, что по меньшей мере 31 человек погибли в результате артиллерийского обстрела вдоль линии контроля, разделяющей две страны в Кашмире.

Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.

Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов, на популярном лугу в Кашмире.

Ранее авиакомпания Air Astana сделала заявление касательно рейсов в Индию.