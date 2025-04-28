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Мир

Тучи войны сгущаются: в Пакистане готовятся к столкновению с Индией в течение двух дней

в Пакистане допустили скорое начало войны с Индией, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 01:51 Фото: wikipedia/Хаваджа Асиф
Глава Министерства обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о том, что напряженность между Пакистаном и Индией усиливается, потому он не исключает, что война может начаться в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Samaa TV Асиф отметил, что в случае необходимости Пакистан будет отвечать в полную силу. Уже сейчас страна находится в состоянии повышенной готовности.

"Тучи войны сгущаются над регионом, а напряженность между Пакистаном и Индией достигает тревожного уровня. Война между двумя странами может потенциально разразиться в течение следующих двух-четырех дней", – подчеркнул министр обороны.

Также он отметил, что ядерное оружие будет применено только в том случае, если появится прямая угроза существованию государства.

Напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов, которое случилось 22 апреля 2025 года рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме.

В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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