Индия приостановила удары по Пакистану

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что страна приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, об этом он заявил в своем первом публичном выступлении после начала операции "Синдур".





"Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана", – сказал он.

В ночь на 10 мая 2025 года правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

К утру 10 мая стало известно минимум о пяти погибших на территории Индии после ночной атаки Пакистана.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня.