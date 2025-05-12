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Мир

Индия приостановила удары по Пакистану

Индия приостановила удары по Пакистану, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 20:25 Фото: pixabay
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что страна приостановила удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями соседней страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, об этом он заявил в своем первом публичном выступлении после начала операции "Синдур".


"Индия приостановила свои удары по Пакистану и будет действовать в соответствии с действиями Пакистана", – сказал он.

В ночь на 10 мая 2025 года правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции. Это произошло после заявлений об атаках Индии на пакистанские военные авиабазы.

К утру 10 мая стало известно минимум о пяти погибших на территории Индии после ночной атаки Пакистана.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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