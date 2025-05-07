Американский кардинал может стать новым преемником Папы Франциска

Из 266 пап, возглавлявших Католическую церковь, ранее ни один не был из Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Роберт Баррон, епископ епархии Вайнона-Рочестер в Миннесоте, был назначен Трампом в новую Комиссию Белого дома по религиозной свободе.

Теперь он находится в Ватикане вместе с сотнями других прелатов. Роберт Баррон отправился на конклав, чтобы выбрать нового понтифика, который станет преемником Папы Франциска.

Баррон провел несколько дней, общаясь с кардиналами, включая 133 кардинала-выборщика, которым поручено избрать нового Папу.

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Одно американское имя неоднократно всплывало среди главных претендентов на роль понтифика: кардинал Роберт Прево.

Родом из Чикаго, он является главой церковной Дикастерии по епископам. Эта влиятельная должность означает, что он контролирует выбор новых епископов. Он имеет двойное гражданство, как США, так и Перу, где он служил много лет.

Ранее сообщалось, что кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки.

