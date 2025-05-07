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Мир

Американский кардинал может стать новым преемником Папы Франциска

Руины, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 03:30 Фото: pixabay
Из 266 пап, возглавлявших Католическую церковь, ранее ни один не был из Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, Роберт Баррон, епископ епархии Вайнона-Рочестер в Миннесоте, был назначен Трампом в новую Комиссию Белого дома по религиозной свободе.

Теперь он находится в Ватикане вместе с сотнями других прелатов. Роберт Баррон отправился на конклав, чтобы выбрать нового понтифика, который станет преемником Папы Франциска.

Баррон провел несколько дней, общаясь с кардиналами, включая 133 кардинала-выборщика, которым поручено избрать нового Папу.

Одно американское имя неоднократно всплывало среди главных претендентов на роль понтифика: кардинал Роберт Прево.

Родом из Чикаго, он является главой церковной Дикастерии по епископам. Эта влиятельная должность означает, что он контролирует выбор новых епископов. Он имеет двойное гражданство, как США, так и Перу, где он служил много лет.

Ранее сообщалось, что кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки.

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Аксинья Титова
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