Американский кардинал может стать новым преемником Папы Франциска
По информации CBS News, Роберт Баррон, епископ епархии Вайнона-Рочестер в Миннесоте, был назначен Трампом в новую Комиссию Белого дома по религиозной свободе.
Теперь он находится в Ватикане вместе с сотнями других прелатов. Роберт Баррон отправился на конклав, чтобы выбрать нового понтифика, который станет преемником Папы Франциска.
Баррон провел несколько дней, общаясь с кардиналами, включая 133 кардинала-выборщика, которым поручено избрать нового Папу.
Одно американское имя неоднократно всплывало среди главных претендентов на роль понтифика: кардинал Роберт Прево.
Родом из Чикаго, он является главой церковной Дикастерии по епископам. Эта влиятельная должность означает, что он контролирует выбор новых епископов. Он имеет двойное гражданство, как США, так и Перу, где он служил много лет.
Ранее сообщалось, что кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки.