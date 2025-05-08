Роберт Прево стал первым американским Папой Римским

Новым Папой назначен Роберт Прево из США. Он стал первым американским понтификом в истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишут иностранные СМИ, миру он будет известен как Лев XIV. Понтифик призвал людей "быть единым народом" и отметил, что слабый голос папы Франциска в последние дни его жизни все еще был слышен в мире. Понтифик пожелал, чтобы люди "наводили мосты".

Роберт Фрэнсис Прево – американо-перуанский куриальный кардинал, августинец. Генеральный настоятель Августинского ордена с 14 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года.

Его официальная коронация состоится через несколько дней после избрания.

Ранее кардиналы не смогли выбрать нового Папу Римского с первой попытки. 8 мая из трубы Сикстинской капеллы поднимается белый дым, возвещая об избрании нового Папы Римского.