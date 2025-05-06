За опасные подарки для детей оштрафовали крупную компанию из Австралии

Компанию Hungry Jack's оштрафовали на 150 240 австралийских долларов за распространение детских обедов с игрушками без предупреждений о наличии батареек-таблеток, сообщает Zakon.kz.

По информации издания News.com, с 20 по 30 мая 2024 года сеть ресторанов распространила 27 850 игрушек с изображением Гарфилда. Несмотря на соответствие стандартам безопасности, на них отсутствовала информация о встроенных батарейках, предупреждения об их опасности и инструкции на случай проглатывания. Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей Австралии выдала компании восемь уведомлений о нарушении закона о защите прав потребителей.

"Батарейки-таблетки крайне опасны для детей: есть случаи тяжелых травм из-за их проглатывания. Мы продолжим жестко пресекать нарушения, угрожающие безопасности детей", – заявила зампредседателя ACCC Катриона Лоу.

Отмечается, что компания отозвала игрушки и опубликовала в соцсетях призыв немедленно изъять их у детей. Потребителям предложили вернуть игрушки в любой ресторан сети для бесплатной замены на аналоги без батареек.

Как уточняется, Hungry Jack's также обязалась внедрить программу compliance для предотвращения подобных нарушений. Сеть подписала обязательство, признав, что игрушки не соответствовали стандартам информирования о батарейках. Дело может быть передано в суд, если условия соглашения не будут выполнены.

Ранее сообщалось, что мягкие игрушки оказались в два раза грязнее унитазов.