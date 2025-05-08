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Мир

Полеты в четырех российских аэропортах остановили из-за украинских беспилотников

Самолет, аэропорт, ящики, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 05:20 Фото: pexels
По заявлению Министерства обороны России, 6 мая российские военные перехватили более 100 украинских беспилотников, выпущенных в десятки регионов России, Из-за этого в четырех аэропортах вокруг Москвы временно приостановили полеты, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, нападение произошло за два дня до одностороннего трехдневного прекращения огня, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы.

Девять других региональных российских аэропортов также временно прекратили работу, поскольку беспилотники нанесли удары по районам вдоль границы с Украиной и вглубь России. Согласно данным Росавиации и Министерства обороны, это был второй раз, когда Московская область стала целью.

По словам губернатора Александра Хинштейна, в Курской области пострадали два человека, в Воронежской области тоже зафиксирован определенный ущерб.

Эти сообщения не удалось проверить независимо.

По другой информации, российские войска ночью выпустили не менее 20 беспилотников "Шахид" по Харькову, второму по величине городу Украины недалеко от границы с Россией. В результате чего четыре человека получили ранения, написал в Telegram губернатор региона Олег Синегубов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский отверг предложение о перемирии в честь Дня Победы.

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Аксинья Титова
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