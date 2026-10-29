В трех аэропортах России ограничили полеты
Как пишет Газета.ru, пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале прокомментировала, что необходимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации восьми беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться.
При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.
В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием.
Ранее стало известно о новых правилах въезда в Казахстан: как и когда они заработают.