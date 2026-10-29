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Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
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Мир

В трех аэропортах России ограничили полеты

Самолет, самолеты, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 07:19 Фото: unsplash
В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Россия) временно ограничили прием и выпуск самолетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале прокомментировала, что необходимые ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о ликвидации восьми беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться.

При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием.

Ранее стало известно о новых правилах въезда в Казахстан: как и когда они заработают.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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