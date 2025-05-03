#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.16
584.86
6.25
Мир

Зеленский отверг предложение о перемирии в честь Дня Победы

Украина, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 14:50 Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал театральной постановкой российское предложение о перемирии в честь Дня Победы и отверг его, сообщает Zakon.kz.

Слова главы страны цитирует издание "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы начинать с 1, 3 или с 5 мая. Если президенту России Владимиру Путину нужна дата 7 мая – нам все равно. С 7 перемирие возможно, но только на 30 дней", – заявил украинский лидер во время разговора с журналистами.

Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток "ни о чем договориться невозможно".

Ранее в Кремле заявили о решении президента России Владимира Путина объявить перемирие с Украиной из гуманитарных соображений. Боевые действия будут прекращены в дни 80-летней годовщины Победы. Речь идет о периодах с 7 на 8 мая и с 10 на 11 мая.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы
Мир
14:50, Сегодня
Зеленский отверг предложение перемирия в честь Дня Победы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: