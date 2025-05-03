Зеленский отверг предложение о перемирии в честь Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал театральной постановкой российское предложение о перемирии в честь Дня Победы и отверг его, сообщает Zakon.kz.

Слова главы страны цитирует издание "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы начинать с 1, 3 или с 5 мая. Если президенту России Владимиру Путину нужна дата 7 мая – нам все равно. С 7 перемирие возможно, но только на 30 дней", – заявил украинский лидер во время разговора с журналистами.

Он выразил уверенность, что для урегулирования конфликта приостановка боевых действий должна продлиться 30 дней, потому что за трое суток "ни о чем договориться невозможно".

Ранее в Кремле заявили о решении президента России Владимира Путина объявить перемирие с Украиной из гуманитарных соображений. Боевые действия будут прекращены в дни 80-летней годовщины Победы. Речь идет о периодах с 7 на 8 мая и с 10 на 11 мая.