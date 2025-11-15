Семейная пара американцев убила огромного аллигатора ради коврика и сосисок

Жительница Южной Каролины Бриттани Ливингстон и ее супруг Мэтт несколько лет ждали разрешение, чтобы убить огромного аллигатора, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, в данном штате для охоты на хищных рептилий выдают всего 1400 лицензий в год. Пара около пяти лет не могла получить разрешение на отстрел. В 2025 году, получив документ, они несколько часов отслеживали в болотистой местности крупного аллигатора. В итоге им удалось вычислить и поймать рептилию весом почти 250 кг.

Семейная пара заявила, что планирует использовать убитое животное с уважением к природе – из его мяса они планируют приготовить сосиски и другие закуски, а из кожи сделать коврик.

"Мы бы ни за что не охотились просто так. Мы уважаем дикую природу и хотим научить этому наших детей", – сказал глава семьи.

South Carolina mother on maternity leave nabs 12-foot alligator her family plans to turn into rug https://t.co/XVMO2GXmJ3 pic.twitter.com/tpqQyLmlI7 — New York Post (@nypost) November 10, 2025

Ранее сообщалось, что 80-летний житель малазийского штата Саравак Туаха Ламата пропал после нападения крокодила.