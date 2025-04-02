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Мир

В США запустили производство новой стратегической термоядерной бомбы

Оружие, разработка, бомба, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 05:30 Фото: Sandia National Lab
Ученые из США работают над новым термоядерным боеприпасом. Его цель – поражать заглубленные цели, такие как бункеры, сообщает Zakon.kz.

Сандийские национальные лаборатории приступили к производству B61-13 – новейшей версии ядерного боеприпаса для сброса с самолета. Она одновременно и тактическое, и стратегическое ядерное оружие. Такая универсальность обусловлена двумя факторами.

  • Во-первых, у нее изменяемая мощность, от 10 до 360 килотонн тротилового эквивалента.
  • Во-вторых, бомба может как сдетонировать в воздухе, на заданной высоте, так и взорваться при касании поверхности или даже с некоторым замедлением после этого.

Подрыв в воздухе увеличивает площадь поражения, а детонация с замедлением в теории лучше повреждает заглубленные командные пункты и другие хорошо защищенные цели.

При подрыве на минимальной мощности B61-13 может нанести поражение противнику без существенного ущерба американским войскам, находящимся поблизости. В случае взрыва на полной мощности целью может быть город или иная слабозащищенная площадная цель.

Боеприпас производят переделкой из B61-7, аналогичной по мощности более ранней версии той же американской термоядерной бомбы. Правда, предшественница имела низкую точность и не годилась для поражения входов в противоатомные бункеры и убежища. Ее применяли только для уничтожения городов. Теперь, из-за замены хвостовой части и появления управляемого оперения, круговое вероятное отклонение бомбы от цели станет в пределах 30 метров. Это делает ее полезной в тактическом отношении против бункеров и командных пунктов.

С чисто военной точки зрения использовать ее против сильной страны проблематично. У Соединенных Штатов всего два десятка бомбардировщиков В-2. Их малозаметность, в условиях использования современных радаров, трудно назвать абсолютной.

Чтобы применить такую бомбу, самолет должен подлететь к цели на считаные километры. Применить ее с бреющего полета он не сможет, поскольку парашютного варианта с замедлением у нового боеприпаса нет.

Ранее связь между перееданием и алкоголизмом заметили эксперты из США.

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Аксинья Титова
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